Unggah Foto Bareng The Minions, Tangan Maria Selena Jadi Sorotan Nitizen, Mengabaikan Kevin?

BANGKAPOS.COM - Maria Selena sekali lagi memberikan dukungan terhadap Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon atau lebih dikenal dengan nama The Minions.

Melalui akun Instagram, Maria Selena mengunggah foto bersama dengan The Minions, Senin (3/9/2018).

Maria Selena berada di tengah antara Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon.

Di caption, Putri Indonesia 2011 ini mengaku sebagai penggemar berat The Minions.

"Masih dalam suasana #asiangames2018 this one is dedicated to the Minions!! xx from ur biggest fan. Terimakasih atas perjuangan dan smash2 cantiknya. #indonesianpride," ungkap Maria Selena.

Unggahan ini membuat netizen salah fokus.

Mereka salfok dengan tangan perempuan 27 tahun ini.

Tangan kanan Maria tampak dirangkulkan ke pundah Marcus Gideon.

Sedangkan, Kevin tak dirangkulnya.

Netizen pun banyak yang menggoda Maria Selena karena hal tersebut.