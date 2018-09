Apresiasi Peserta Seminar Internasional, Erzaldi Undang Gala Dinner di Rumah Dinas Gubernur

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Gubernur Bangka Belitung Dr Erzaldi Rosman Johan sangat mengapresiasi digelarnya tiga seminar internasional sekaligus oleh Universitas Bangka Belitung (UBB) dan Universitas Diponegoro (Undip) di Soll Marina Pangkalanbaru, Bangka Tengah, 13-15 September 2018.

Sebagai bentuk apresiasi dan dukungannya, Gubernur Bangka Belitung (Babel) secara khusus mengundang seluruh pembicara utama, peserta dan panitia seminar internasional Gala Dinner (makan malam besar) di rumah dinas gubernur, Kamis (13/09/2018) malam.

“Atas apresiasi dan undangan itu, selaku panitia seminar internasional kami mengucapkan ribuan terimakasih kepada Bapak Gubernur Bangka Belitung,” ujar Dr Reniati MSi, Ketua Panitia Pelaksana Seminar Internasional ICoMA, ICoVAR dan ICoVOSS dalam rilisnya kepada Bangkapos.com, Kamis (06/09/2018).

Menurut Reniati, Gala Dinner diikuti sekitar 200 orang. Mereka adalah pembicara utama, peserta seminar dan panitia pelaksana.

Panitia telah menyediakan bus yang akan membawa mereka ke rumah dinas gubernur di kawasan Komplek Kantor Gubernur, Air Itam.

Seperti diberitakan sebelumnya, UBB bersama Undip menggelar tiga seminar internasional sekaligus dari tanggal 13 hingga 14 September.

Yaitu International Conference on Maritime and Archipelago (ICoMA), International Conference of Vocational Studies on Applied Research (ICoVAR) dan International Conference of Vocational Studies on Social Sciences (ICoVOSS).

Pembicara utama dalam tiga seminar itu Prof Drs H Muhammad Nasir PhD (Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi), Dr H Erzaldi Rosman Djohan MM (Gubernur Bangka Belitung), Prof Hideaki Kasai (Akasi National College of Technology, Jepang), Prof Datuk Dr Zainal Kling (Universiti Malaya, Malaysia), Dr Dimitriy Kuvshinov (University of Hull, United Kingdom) dan Mr Andrea Weiss (Natural Resources Switzeland).

Minat akademisi dan peneliti menjadi peserta tiga seminar internasional itu cukup besar.

Tercatat hingga Rabu siang, peserta ICoMA berjumlah 96 orang, dan ICoVAR dan ICoVOSS berjumlah 70 orang.