Habib Usman Akui Pernikahan, Kartika Putri Masih Bungkam, tapi Dia Posting Foto Ini di Instagram

BANGKAPOS.COM - Kabar pernikahan Kartika Putri akhirnya terjawab sudah.

Kartika Putri telah resmi dinikahi pria bernama Habib Usman bin Yahya.

Kabar pernikahan tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh Habib Usman.

Dirinya menjawab pertanyaan netizen melalui fitur ask me something di Instagram.

Terdapat salah satu netizen yang bertanya mengenai kabar pernikahannya dengan artis cantik tersebut.

"Assalamualaikum habib, apa benar habib sudah menikah dg kak kartika. Moga moga dijawab," tanya salah seorang netizen.

Pertanyaan itu pun langsung dibalas oleh Habib Usman.

Dirinya membenarkan jika telah menikah dengan Kartika Putri.

"Alhamdulillah benar, do'akan Sakinah Mawaddah Warahmah. Bismillah...," jawab Habib Usman.

Meski Habib Usman sudah mengakui pernikahan tersebut, Kartika Putri hingga saat ini belum bicara apapun.

Namun pada Kamis (6/9/2018), Kartika akhirnya memajang fotonya bersama Habib Usman Bin Yahya melalui akun Instagramnya, @kartikaputriworld.

Foto itu bukanlah foto berdua, Kartika berfoto bersama Habib Usman dan Ridwan Kamil beserta istri.

