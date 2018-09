Ada yang Minta Dijadikan Istri, Habib Usman Suami Kartika Putri Bilang 'Maaf Sudah Tak Terima Lagi'

BANGKAPOS.COM - Kabar pernikahan Kartika Putri akhirnya terjawab sudah.

Kartika Putri telah resmi dinikahi pria bernama Habib Usman bin Yahya.

Kabar pernikahan tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh Habib Usman.

Dirinya menjawab pertanyaan netizen melalui fitur ask me something di Instagram.

Terdapat salah satu netizen yang bertanya mengenai kabar pernikahannya dengan artis bergaya ngapak tersebut.

"Assalamualaikum habib, apa benar habib sudah menikah dg kak kartika. Moga moga dijawab," tanya salah seorang netizen.

Pertanyaan itu pun langsung dibalas oleh Habib Usman.

Dirinya membenarkan jika telah menikah dengan Kartika Putri.

"Alhamdulillah benar, do'akan Sakinah Mawaddah Warahmah. Bismillah...," jawab Habib Usman.

Seusai pengakuan itu beredar di media sosial, sosok Habib Usman Bin Yahya pun jadi sorotan netizen.

Termasuk soal profesinya.