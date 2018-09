Deretan Artis yang akan Bermain di Film 'A Man Called Ahok', Ini Dia Pemeran Ahok dan Veronica Tan

BANGKAPOS.COM – Teaser 'A Man Called Ahok' sudah tayang di platform YouTube Kamis (6/9/2018).

Akun Youtube ‘The United Team of Art’ menayangkan teaser film yang bercerita tentang kehidupan Ahok di Belitung.

Dalam teaser film tersebut terdengar bahasa Melayu dan latar daerah pesisir khas daerah Belitung Timur.

Tak hanya itu, dalam teaser film itu juga memperkenalkan siapa aja yang akan bermain dalam film 'A Man Called Ahok', seperti berikut ini:

1. Denny Sumargo

Denny Sumargo adalah seorang pemain basket berkebangsaan Indonesia,

Tak hanya pemain basket, Denny Sumargo juga bermain peran dalam beberapa film seperti 5 cm, My Trip My Adventure The Movie, Kartini.

Dalam film ini, Deni Sumargo berperan sebagai Kim Nam, ayah Ahok ketika masih muda

2. Chew Kin Wah

Chew Kin Wah adalah aktor berkewarganegaraan Malaysia, namun namanya tidak asing lagi di dunia perfilman Indonesia.