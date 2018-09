Ternyata Kisah Cinta Ahok dan Polwan Berawal Mie Bangka Hingga Ingin Menikahi

BANGKAPOS.COM -- Kabar rencana pernikahan Ahok dengan seorang Polwan berinisial PND menjadi perbincangan hangat netizen di media sosial.

Lantaran sebuah media asing, Asia Times, menyebutkan pertama kali jika Ahok akan menggelar pernikahan dengan seorang wanita pasca bebas dari penjara.

Disebut-sebut, hal tersebut merupakan prioritas utama setelah masa tahanannya habis awal tahun depan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seusai ikut menyambut kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (1/3/2017). Raja Salman disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo kemudian menuju ke Istana Bogor untuk melakukan pertemuan. Rencananya Raja Salman akan berada di Jakarta hingga Jumat mendatang dan kemudian pergi ke Bali (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Bahkan dalam artikel tersebut disebutkan bahwa sosok Polwan tersebut tak lain adalah pengawal atau ajudan mantan istri Ahok, Veronica Tan.

"Prioritas pertama Purnama (Ahok) setelah keluar dari balik jeruji adalah hal yang jauh lebih pribadi, yakni pernikahannya yang tertunda dengan polisi wanita yang bertugas sebagai pengawal istrinya Veronica.

Polwan tersebut juga sosok yang mendukungnya ketika dia dipenjara di pusat tahanan Brimob, Jakarta Selatan," tulis seorang jurnalis asal New Zealand, John McBeth dalam artikel berjudul 'Military minds aim to keep Widodo in power' yang diterbitkan Asia Times, Selasa (4/9/2018).

Seperti dikutip dari Tribun Jateng, pada Agustus 2018 lalu kakak angkat Ahok, Riwayatie pernah mengungkapkan rencana Ahok akan menikah usai bebas.

"Pernah bercerita sudah lama dia katanya mau menikah lagi kalau bebas, kalau terjun ke politik dia enggak bilang, beliau hanya bilang mau bisnis," ujar wanita yang akrab dipanggil Nana itu.

Menarik untuk ditelisik mengenai kisah jalinan asmara Ahok dengan sang Polwan.

Dilansir dari berbagai sumber, Menurut salah satu orang dekat Ahok, Kisah percintaan antara mantan gubernur DKI Jakarta tersebut dengan mantan ajudan Veronican Tan bernama Bripda PND

Semua bermula dari perintah veronica yang meminta Bripda DA mengantar makanan ke Ahok di Mako Brimob.

Antar mengantar makanan itu menjadi hal yang rutin dilakukan walau Ahok sudah diputus cerai dengan Veronica tan sejak 4 april lalu.

Ahok sebenarnya sempat bertanya, mengapa polwan itu tetap rajin mengantar makanan, padahal dia sudah tak bersama Veronica.

