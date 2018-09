Bebas Kuota Internet Setiap Hari Pakai WhatsApp Gratis, Download Aplikasinya di Sini

BANGKAPOS.COM - Biar paket data internet nggak boros, ada cara simpel yang bisa kamu lakukan. Satu di antaranya pakai WhatsApp gratis bebas kuota internet.

Kamu tinggal mengikuti cara pakai WhatsApp gratis bebas kuota internet berikut ini.

Ponsel kamu membutuhkan bantuan aplikasi lain untuk mengakses WhatsApp gratis bebas kuota internet.

Kamu bisa men-download aplikasi Psiphon Pro melalui Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS. Aplikasi Psiphon Pro yang sudah di-instal kemudian tinggal diakses.

Bukalah aplikasi Psiphon Pro, kemudian klik tulisan 'Tulisan the Whole Device.

Selain itu, kamu juga klik tulisan 'Tunnel Whole Device'. Kemudian, centanglah tulisan 'I trush aplication' dan pili 'Ok'.

Setelah itu, kamu akan masuk ke laman interface aplikasi tersebut. Pilihlah menu 'options', lalu klik 'tunnel whole device'. Kemudian klik 'connect throught an http proxy', kemudian klil lagi 'use system network setting'. Setelah itu, kamu bisa kembali ke halaman sebelumnya.

Nah, kamu tinggal memilih negara untuk mendapatkan akses internet. Banyak pilihan negara yang bisa dipilih, tapi kamu lebih baik pilih Singapura saja. Setelah itu, kamu perlu melakukan langkah terakhir.

Klik 'start' di sisi kiri bawah.

Jika semua cara di atas dilakukan, kamu tinggal menunggu akses internet itu tersambung.

Mudah kan cara pakai WhatsApp gratis bebas kuota internet.

Selamat mencoba!

