Siti Badriah Kasmaran, Bukan Karena Uang Milyaran Ia Bahagia Tetapi Hal ini

BANGKAPOS.COM -- Nasib mujur sedang dialami artis dangdut Siti Badriah. Laris manis pasca 'meledaknya' lagu 'Lagi Syantik' membuat penyanyi cantik ini merasa bahagia.

Tak hanya soal rejekinya yang mengalir deras di tahun ini, tetapi juga kehidupan pribadinya.

Penyanyi yang dikenal panggilan Sibad ini sedang kasmaran.

Kisah cintanya bersama Krisjiana Baharudin berjalan harmonis.

Krisjiana Baharudin yang berprofesi sebagai model.

Siti Badriah pertama kalinya membawa kekasihnya ke hadapan publik, saat menghadiri pernikahan Adzana Bing Slamet dengan Rizky Alatas.

"Beruntung itu'ketika dapetin kamu yang menyenangkan," tulis Sibad di laman instagramnya. Tulisan itu dibubuhi tanda love dan kecupan.

Ia pun mengungkapkan Krisjiana lah yang menjadi alasannya bahagia.

"I just want to make you happy. Because you're the reason that I'm so happy. (Saya hanya ingin membuat Anda bahagia. Karena kamu adalah alasan aku sangat bahagia -red)," tulisnya.

