Anggota Girlband Korea Mengaku Hampir Disuruh 'Pulang Kampung' karena Masalah Berat Badan

BANGKAPOS.COM - Pada episode 8 September 2018, Yura Girl's Day tampil sebagai tamu di acara Ask Us Anything JTBC.

Selama acara dia membicarakan banyak hal.

Salah satunya adalah fakta bahwa dia hampir dikeluarkan dari agensi karena masalah berat badan.

Bagi idol K-Pop, bentuk tubuh adalah salah satu hal yang paling penting dalam berkarir.

Agensi tertentu memiliki target atau kriteria bentuk tubuh tertentu untuk para artis maupun traineenya.

Bahkan ada yang tega untuk mengeluarkan artis atau traineenya jika mereka tidak bisa memenuhi kriteria bentuk tubuh yang sudah ditentukan oleh agensi.

Rupanya hal ini hampir saja dialami oleh Yura Girl's Day.

Saat tampil di Ask Us Anything, Yura mengungkapkan bahwa dia sempat kesulitan untuk menurunkan berat badannya sesuai permintaan agensi.

"Aku diberitahu untuk kembali ke kampung halamanku, Ulsan, jika aku tidak bisa menurunkan berat badan.

Yura menceritakan bahwa dia mencoba untuk bernegosiasi dengan bosnya agar tidak menurunkannya terlalu banyak.