Chika Jessica Heboh Pamer Perut Buncit, Terungkap Inilah Fakta Sebenarnya

Senin, 10 September 2018 10:06

Chika Jessica

BANGKAPOS.COM - Chika Jessica memang kerap melakukan aksi jahil nan usil. Kejahilannya tersebut selalu berhasil mengundang gelak tawa. Seperti unggahan di akun Instagram pribadinya baru-baru ini. Dalam foto tersebut Chika tampil cantik dalam balutan gaun berwarna hijau. Dalam potret itu Chika tampil dengan perut yang membuncit. Layaknya sedang maternity shoot, Chika berpose sambil memegangi perut buncitnya.

A post shared by Chika Jessica (@chikajessica88) on Sep 7, 2018 at 2:02am PDT

Postingan Chika tersebut mendapatkan banyak tanggapan dari warganet.

Hal tersebut lantaran kemunculan Chika dengan perut buncitnya yang tiba-tiba.

Padahal Chika sedang tidak menandakan tengah menjalin hubungan dengan pria.

Seolah tak ingin banyak yang salah paham, Chika memberikan klarifikasinya lewat unggahan selanjutnya.