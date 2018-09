Cynthiara Alona Akan Beri Uang Rp 100 Juta Kalau Bisa Buktikan Bagian Tubuhnya Ini Hasil Implan

BANGKAPOS.COM - Sebagai public figure, Cynthiara Alona selalu menjadi sorotan netizen.

Saat ini Cynthiara Alona memang tak terlalu aktif muncul di layar kaca maupun layar lebar.

Tapi, sebelumnya artis 32 tahun ini sering bermain sinetron dan film horor.



Seperti film "Setan Budeg", "Paku Kuntilanak", "Diperkosa Setan", dan banyak lainnya.

Meski tak lagi aktif di dunia hiburan, Cynthiara Alona masih menarik reaksi publik.



Tampaknya, kebanyakan reaksi yang diterimanya bersifat komentar-komentar negatif.

Cynthiara Alona. ()

Cynthiara Alona pun akhirnya membahas tentang komentar negatif itu di postingan Instagramnya, Senin (25/6/2018).

"I know tht I hv perfect body n beautiful face n all of tht I know tht Iam an good looking lady so wht gtu lho kalian kepoin gw???

Apa lu2 org sirik dengki or gk ada kerjaan ngepoin IG gw or kehidupan gw hahhhhh!!!!!" tulisnya dalam caption.

Di postingan itu Cynthiara Alona juga mengunggah foto-fotonya saat memakai bikini hitam.

Ia lalu menjelaskan bahwa kini berat badannya memang tengah naik.