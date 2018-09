Disebut Sama dengan Ahmad Dhani Begini reaksi Deddy Corbuzier Hingga Sebut BCL dan Agnes Mo

BANGKAPOS.COM -- Deddy Corbuzier dibandingkan dengan Ahmad Dhani oleh seorang warganet.

Lewat unggahan Instagramnya, Deddy mengunggah fotonya berada di dalam rumahnya.

Presenter berkepala plontos ini memamerkan otot badannya sambil berpose sangar di depan kamera.



Lewat caption Deddy menuliskan daftar aktivitasnya yang dilakukan seharian.

"TO DO LIST:

1. Wake up (bangun)

2. Drink Coffee (minum kopi)

3. Poop (BAB)

4. Be Awesome (Jadi luar biasa)

......

Skrg bobo siang.

That's my daily routine...

What's urs," tulis Deddy dalam unggahan Instagramnya (8/9/2018).

Lalu dalam kolom komentar, seorang netizen dengan akun @alko_star13 membandingkannya dengan musisi dan politisi Ahmad Dhani.

Netizen menyebut bahwa Deddy sama angkuh dan sombongnya dengan pentolan Dewa 19 itu.

"Anda itu sombong, angkuh,, sama kaya dani,, cma bedanya anda smart,, kl dani tol*l (emoji)," tulis akun @alko_star13.

Rupanya Deddy menunjukkan bahwa dirinya setuju dengan komentar tersebut.

"@alko_star13 masuk Pak Ekooo," jawab Deddy.

Komentar Deddy Corbuzier (Screen Shoot Instagram)

Dalam kolom komentar unggahannya, ada pula netizen yang menanyakan apa pilihannya diantara Ahmad Dhani dan Farhat Abbas.

"Ahmad dhani atau farhat abbas om?" tanya akun @eiinsteinaritonang.

Namun Deddy tak memilih keduanya.

"@eiinsteinaritonang Ga bisa Agnes MO atau BCL aja gitu..." jawab Deddy singkat. (TribunWow.com/Ekarista R.P)

