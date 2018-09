Dua Artis Muda Indonesia Sukses Foto Bareng BTS Saat Konser di Amerika

Laporan Wartawan Bangka Pos, Idandi Meika Jovanka

BANGKAPOS.COM - Dua talenta muda Indonesia yang sedang berkarir di Amerika Serikat, yakni Brian Imanuel atau dikenal Rich Brian dan Niki Zefanya.

Keduanya, tampak menghadiri konser BTS boyband asal Korea Selatan di Staples Center, Los Angeles.

Rich Brian merupakan rapper muda Indonesia yang berhasil menggemparkan pasar musik dunia melalui single Dat Stick dan membawanya berkarir di Amerika Serikat.

Dalam usia belia, Brian mampu menarik perhatian dan berkolaborasi dengan sejumlah Rapper dunia.

Tidak hanya menghadiri konser, Brian juga mengabadikan foto bersama 7 anggota BTS di akun instagram pribadinya @brianimanuel.

Bahkan ia juga menuliskan gurauan di keterangan foto, yakni akhirnya ada keajaiban malam ini yang membuatnya menjadi anggota kedelapan BTS.

"Tonight was magical thank u for finally making me a BTS member," tulis Brian Senin (10/9/2018).

Seakan tidak mau kehilangan momen konser BTS, Brian juga mengunggah video dan foto love sign di fitur instastory.

Lalu, Brian juga memberikan klarifikasi gurauannya di kolum keterangan foto di instastory.