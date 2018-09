Joko Widodo Hari Ini Kunjungi Korea Selatan, Dijadwalkan Ikuti 10 Agenda

BANGKAPOS.COM - Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan mengikuti kurang lebih 10 agenda hari ini, Senin (10/9/2018), saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan.

Dilansir TribunWow.com dari situs resmi Sekretariat Kabinet RI, Setkab.go.id, Minggu (9/9/2018), hal ini diungkapkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi.

“Mulai pagi ada pertemuan one on one dengan pengusaha atau swasta di sini, kemudian forum bisnis,” ujar Retno.



Setelah itu ada upacara penyambutan secara resmi, yang akan dilakukan istilahnya dengan friendship talk yang akan diikuti Presiden dan Ibu Negara dari dua negara.

“Jadi friendship talk ini adalah pembicaraan Presiden dan Ibu Negara dari dua negara,” kata Retno.

Lebih lanjut, Retno menyampaikan hari ini Jokowi juga akan meletakkan karangan bunga di makam pahlawan dan santap siang di KBRI sekaligus juga dijadwalkan meluncurkan portal perlindungan WNI.

“Selanjutnya Presiden akan melakukan pertemuan terbatas dengan Presiden Moon Jae-in, akan dilanjutkan plennary, kemudian joint press conference, kemudian jamuan makan malam,” tambah Retno.

Jokowi dijadwalkan mengunjungi Korea Selatan hari ini, Senin (10/9/2018) hingga besok Selasa (11/9/2018).

Kunjungan Jokowi merupakan balasan terhadap kunjungan Presiden Korea Selatan Moon Jae-In tahun lalu ke Indonesia.

Selain itu, tahun ini merupakan peringatan 45 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan.

“Tahun ini merupakan tahun yang penting juga bagi Indonesia dan Korea Selatan karena kita memperingati 45 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan,” ujar Menlu Retno didampingi Duta Besar (Dubes) RI untuk Korea Selatan, Umar Hadi.