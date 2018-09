Kurs Rupiah Melemah Transaksi Jual Beli Dolar Cenderung Normal di Pangkalpinang

Laporan Wartawan Bangkapos, Yudha Palistian

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Nilai tukar rupiah menembus level 14.800 per dolar Amerika Serikat (AS) pada senin (10/9) ini. Meski begitu, beberapa transaksi jual beli dollar diwilayah pangkalpinang tidak ada kenaikan drastis transaksi jual-beli dolar AS alias tetap standar.

Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan Bank Negara Indonesia (BNI) Pangkalpinang, Rita Darmila, mengatakan sejauh ini masih normal saja, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tidak begitu meningkatkan antusiasme masyarakat pangkalpinang untuk menukar rupiah dengan dollar.

"Pekan ini masih standard saja, tidak ada menurun drastis atau meningkat drastis. Jadi di sini tidak begitu pengaruh,” tegasnya kepada Bangkapos di BNI KC Pangkalpinang.

Hal tersebut pun, kembali dipertegas oleh Pelayanan Uang Tunai (PUT) BNI, Bambang Sutrisno, yang menerangkan bahwa penjualan dollar masih berkisar sekitar 100 dollar dan standarnya 200 dollar.

"Meningkat itu, ketika masyarakat ingin berwisata atau ingin melakukan perjalanan ibadah seperti ibadah haji atau umroh, tetapi kami tetap mengedukasi masyarakat lebih baik membawa kartu debit Banknya agar menjaga kualitas dollar tersebut," jelasnya.

Ia juga mengaku belum melihat adanya kenaikan transaksi yang drastis. Sama saja seperti biasa (jumlah pelanggan) dan mudah-mudahan pelemahan rupiah ini bersifat sementara.

"Sedangkan untuk penukaran jual beli dollar tidak ada batasan limit, tergantung dengan jumlah fisik dari kami maka masih bisa bertransaksi," tutupnya.(*)