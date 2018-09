Luis Milla Asik Nonton Bola di Spanyol, Netizen Indonesia Minta Segera Pulang Tangani Timnas Garuda

BANGKAPOS.COM - Pelatih asal Spanyol, Luis Milla baru-baru ini memberikan kabar terbarunya lewat unggahan Instagram pribadinya, Minggu (9/9/2018).

Dalam unggahannya tersebut, Luis Milla mengunggah foto dirinya sedang menikmati sebuah pertandingan Malaga FC kontra CD Tenerife di Spanyol.

"Hari keluarga di Spanyol tapi tanpa terputus dengan sepak bola. Menikmati pertandingan Malaga FC kontra CD Tenerife, melihat @luismilla_6," tulis Luis Milla.

Mengetahui pelatih yang meracik tak tik Timnas U-23 Indonesiaselama Asian Games 2018 itu masih berada di Spanyol, netizen Indonesia pun ramai memintanya kembali ke Indonesia.

Baca: Beri Deadline 2 Minggu, PSSI Siapkan Alternatif Lain Jika Luis Milla Tolak Melatih Timnas Indonesia

"Please comeback to Indonesia coach," tulis akun @my_hrp.

"Please back to Indonesia coach," tulis akun @gathaannn.

"Indonesia Need You Coach," tulis akun @zamz__runtuboy.

"Dang bali nak Indonesia," tulis akun @aryadelva__.

"Ayoo mole coach? Indonesia butuh njenengan," tulis akun @akbar_syahril.

"Kita butuh coach, Come on back to indoapril for lius milla," tulis akun @agimlamangkonaofficial.