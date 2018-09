Tak Banyak yang Tahu, Artis Cantik Louise Anastasya Ternyata Telah Menikah di Bali

BANGKAPOS.COM--Artis cantik Louise Anastasya ternyata telah menikah pada 28 Juli 2018 silam.

Pemberkatan dan resepsi Louise Anastasya dilaksanakan di Bali.

Hal itu terungkap dari postingan fotografer bernama Dhika Ananta Prawira.



Melalui postingan di Instagram fotografer ini mengungkap hari dan lokasi pernikahan Louise.

"marriage is a new step to carve love with a new story in every step we go through and about the new story that we will live.



The Wedding of @louiseans & @elcimo_ .





28.07.2018," tulis Dhika di keterangan fotonya.

Tanpa gembar-gembor ke media, Louise menikahi kekasihnya yang berprofesi sebagai model dan entertainer bernama Eugenio Cimolin.

Berdasarkan penelusuran TribunSolo.com dari akun Instagram Eugenio, pasangan ini sudah terlihat bersama sejak Februari 2016 silam.

Louise sendiri terlihat jarang memamerkan kemesraan dengan kekasih.

Ia memang memilih untuk menjaga privasi dan kehidupan pribadinya.