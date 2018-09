Torehkan Sejarah, Hari Ini UBB-Undip Gelar Tiga Seminar Internasional

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Hari ini, Kamis (13/09), Universitas Bangka Belitung (UBB) bersama Universitas Diponegoro (Undip) mencatat sejarah baru di bidang akademis di Pulau Bangka.

Dua universitas ini menggelar seminar internasional terindeks Scopus di Soll Marina Pangkalanbaru, Bangka Tengah (Bateng).

Tiga seminar internasional yang berlangsung dari tanggal 13 hingga 14 September ini adalah International Conference on Maritime and Archipelago (ICoMA), International Conference of Vocational Studies on Applied Research (ICoVAR) dan International Conference of Vocational Studies on Social Sciences (ICoVOSS).

Pembicara utama seminar Prof Drs H Muhammad Nasir PhD (Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi), Dr H Erzaldi Rosman Djohan MM (Gubernur Bangka Belitung), Prof Hideaki Kasai (Akasi National College of Technology, Jepang), Prof Datuk Dr Zainal Kling (Universiti Malaya, Malaysia), dan Mr Andrea Weiss (Natural Resources Switzeland).

Ketua Pelaksana Seminar Internasional ICoMA Dr Reniati mengemukakan panitia gabungan UBB-Undip telah mempersiapkan tiga seminar tersebut jauh-jauh hari, dan setelah terus-menerus dievaluasi even ilmiah bergengsi ini dapat dipastikan siap seratus persen digelar.

“Hal-hal yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan seminar sudah rampung semua. Pembicara utama dan peserta seminar dari dalam dan luar negeri, sudah tiba di Pulau Bangka sejak Selasa kemarin,” ujar Reniati di sela-sela gladi resik persiapan akhir seminar di Soll Marina, Rabu (12/09/2018) petang.

Petang kemarin semua panitia ICoMA, ICoVAR dan ICoVOS berkumpul dan memaparkan kesiapan mereka menggelar tiga seminar internasional ini. Termasuk mempraktikan alur acara dan tugas memodaratori pemaparan makalah penelitian seputar maritim dan kepulauan.

Sementara itu di tempat yang sama, Soll Marina Pangkalanbaru, penari gabungan lima fakultas di UBB dan paduan suara UBB, masing-masing memperagakan Tari Sambut dan Tari Lenggang Bujang Dare, serta menyayikan lagu daerah Babel dan You Rise Me Up.

Gladi resik dan persiapan akhir ICoMA, ICoVAR dan ICoVOS dihadiri Rektor UBB Dr Ir Muh Yusuf MSi, berjalan lancar. Gedung tempat pembukaan seminar dan enam ruangan presentasi makalah diperiksa kesiapannya. Panitia didukung puluhan mahasiswa sebagai liasson officer (LO).

Di saat panitia seminar mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan seminar, Rabu petang hingga usai maghrib, pembicara utama dari Jepang dan peserta dari luar Bangka mulai berdatangan.

Prof Dr Hideaki Kasai didampingi Prof Seiji Fujiwara dari National Institute of Technology, Akashi College, Jepan, tiba di Soll Marina.

Bersamaan dengan itu tiba Prof Dr Ir Budiono MSi (Dekan Sekolah Vokasi Undip) dan staf di Soll Marina.