Apple Pamerin iPhone XS, iPhone XS Max, & iPhone XR, ini Spesifikasi dan Harganya

BANGKAPOS.COM - Setelah beberapa bulan diberikan rumor, bocoran, dan spekulasi, kini Apple telah resmi umumkan produk iPhone terbarunya, nggak cuma satu melainkan tiga sekaligus.

Dalam Apple Event yang dilangsukan tadi malam, mereka memperkenalkan iPhone XS, iPhone XS Max, dan iPhone XR yang dibuat berdasarkan model iPhone X sebelumnya.

Ketiga smartphone ini menawarkan spesifikasi terbaru, layar display yang lebih besar, dan versi harga yang lebih murah.

Apple perkenalkan iPhone XS, iPhone XS Max, dan iPhone XR (9to5mac)

IPhone XS memiliki layar 5,8 inci dan layar Super Retina OLED. Kamera belakangnya memiliki kamera sudut lebar 12 MP, kamera telefoto 12 MP, flash true-tone yang disempurnakan dan memiliki jangkauan dinamis 60% lebih besar daripada iPhone X standar

Bagian depan memiliki kamera 7MP RGB, kamera IR, dan proyektor dot untuk menghasilkan foto yang lebih baik.

Sedangkan untuk baterai iPhone Xs telah ditingkatkan menjadi 30 menit lebih lama daripada iPhone X standar.

Untuk IPhone Xs Max, akan menampilkan layar Super Retina OLED 6,5 inci, satu inci lebih besar dari iPhone 8. Selain itu, masa pakai baterai telah ditingkatkan untuk bertahan satu jam lebih lama daripada iPhone X standar.

Kamera Xs dan Xs Max memiliki fitur Smart HDR baru, higlight detail, dan detail bayangan untuk gambar terbaik di lingkungan apa pun.

Keduanya sama-sama memiliki fitu dual-SIM untuk menyimpan dua nomor yang berbeda memanfaatkan teknologi DSDS, sehingga lebih mudah untuk mengaturnya.

Sedangkan iPhone XR menjadi varian termurah dengan panel layar LCD. iPhone XR boleh dibilang merupkan penerus iPhone 8 Plus yang juga dirilis tahun lalu. iPhone XR (dibaca iPhone Ten R) masih memakai layar LCD, kamera belakangnya hanya satu, serta tak ada fitur 3D Touch yang menjadi andalan flagship Apple.

Harga iPhone XR mulai 749 dollar AS (Rp 10,7 jutaan) sementara harga iPhone XS mulai dari 999 dollar AS (Rp 14,3 jutaan), dan harga iPhone XS Max mulai 1.099 dollar AS (Rp 15,8 jutaan).

iPhone XR bisa dipesan mulai 19 Oktober di beberapa negara dan tersedia pada 26 Oktober 2018. Sementara IPhone Xs dan Xs Max akan tersedia dalam 64GB, 256GB, serta 512 GB, dan sudah bisa dipesan untuk beberapa negara mulai 14 September dan pengirimannya atau ketersediaannya mulai 21 September 2018. (*)