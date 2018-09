Dikabarkan Putus Dengan Luna Maya, Ini Pekerjaan dan Kekayaan Reino Barack

BANGKAPOS.COM--Hubungan Luna Maya dan Reino Barack kembali menyita perhatian publik.

Luna Maya mendadak mengunggah beberapa foto mesranya dengan Reino Barck dan menceritakan hubungan mereka.

Dalam kalimat itu seolah Luna Maya menyampaikan perpisahan dan kesannya menjalin hubungan dengan Reino Barack selama 5 tahun.

Bagi Luna hubungannya dengan Reino Barack selama 5 tahun adalah hal yang luar biasa.

Ia bersyukur selalu mendapat dukungan dan berkesempatan memiliki Reino Barack di balik kekurangannya.

"It’s been an amazing and best 5 years of relationship, sorry for everything wrong I’ve done, and thank you for your wonderful support, it’s always a blessing to have you in my life, and sincerely I wish you happiness and peace," tulis Luna Maya.

(Ini adalah hubungan yang luar biasa dan terbaik selama 5 tahun, maaf atas semua kesalahan yang telah aku lakukan, dan terima kasih atas dukunganmu yang luar biasa, selalu menjadi berkat untuk memilikimu dalam hidupku, dan dengan tulus aku mengucapkan semoga kamu bahagia dan damai).

Dari unggahan Luna Maya itu warganet banyak yang menduga hubungannya dengan Reino Barack telah usai.

Apalagi di akhir kalimat, Luna Maya mendoakan hidup Reino Barack selalu bahagia dan damai seolah mengisyaratkan perpisahan.

Beberapa kali hubungan Luna Maya dengan lelaki yang lebih muda satu tahun dari dirinya ini memang menyita perhatian.