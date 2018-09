Agnes Mo Dapat Sorotan dari Publik Luar Negeri Soal Video Musik bareng Chris Brown

BANGKAPOS.COM- Bicara Agnez Mo pasti tidak lepas dari prestasinya di dunia musik.

Sejak dulu, Agnez Mo sudah dikenal lewat berbagai karya musik dan suara emasnya.



Di awal karier, Agnez dikenal menjadi penyanyi cilik.

Saat ini, dirinya sudah membuktikan karyanya di luar negeri dan go Internasional.

Agnez sempat merilis beberapa lagu di dunia musik Hollywood.

Mulai "Coke Bottle", "Long As I Get Paid", hingga "Damn I Love You".

Ia juga sempat hadir di beberapa acara penghargaan bergengsi yang di gelar di luar Indonesia.

Baca: Bukan Ashanty Ternyata Sosok Ini yang Paling Ditakuti oleh Keluarga Anang Hermansyah

Contohnya "American Music Awards 2017" di Los Angeles dan "Mnet Asian Music Awards 2017" di Vietnam.

Di ajang "MAMA 2017," Agnez Mo meraih penghargaan sebagai Best Asian Artist Indonesia MAMA 2017.

Wanita berusia 31 tahun itu menyuguhkan banyak aksi panggung yang gemilang.

Agnez Mo (instagram)

Di Indonesia, kepopuleran Agnez Mo sudah tak usah diragukan lagi.