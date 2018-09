Jadi Sutradara Video Musik Overdose, Agnez Mo Tampil Mesra dengan Chris Brown

BANGKAPOS.COM - Tangan dingin Agnez Mo menyutradarai video musik "Overdose" mendapat pujian dari rekan duetnya, Chris Brown.

Baru tayang sehari, video musik "Overdose" sudah ditonton 233.895 kali dan menempati urutan 41 daftar video trending di YouTube.

Melalui akun Instagram-nya, Brown melayangkan sanjungan kepada Agnez.

"# OVERDOSE @agnezmo GIVE HER HER MOTHERF****** credit on directing a wonderful VISUAL. Thank you @complex," tulisnya di melalui akun @chrisbrownofficial seperti dikutip Kompas.com, Jumat (14/9/2018).

Klip video berdurasi 5 menit 7 detik itu menyajikan visual yang ciamik dengan pemilihan angle yang menarik.

Pemandangan tepi pantai dengan deretan perahu, pegunungan, jalan raya, hamparan ilalang, mampu memanjakan mata.

Tak melulu pemandangan alam, Agnez juga menyelipkan visul berlatar hitam dengan sorotan lampu merah-biru yang menciptakan siluet warna warni sosok Agnez dan Chris Brown.

Sementara melalui akun Instagram-nya, @agnezmo, Agnez berterima kasih kepada Brown karena telah mempercayainya menggarap klip video mereka.

"Watch OVERDOSE MUSIC VIDEO on youtube now!! LETS MAKE IT 1 MIL in 24 hours. Choreographed by my amazing friend @luudaddy. Thanks @chrisbrownofficial for allowing me to direct this!" tulis Agnez.

Video yang ditayangkan di kanal YouTube AGNEZ MO itu menyajikan drama percintaan antara Agnez dan Chris Brown.

Mereka tak ragu menunjukkan kemesraan lewat adegan-adegan romantis dengan pemandangan tepi pantai.

Saling menatap dan berpelukan Agnez dan Brown lakoni di hampir sepanjang video.

Dua penyanyi lintas negara ini tak lupa memberi bumbu-bumbu pertengkaran layaknya sepasang kekasih.

Satu hal yang menarik, di penghujung video musik itu Agnez dan Brown menampilkan tarian bergaya hip hop dengan koreografi enerjik nan sensual.