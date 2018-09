One Day For Children Ajak Masyarakat Penuhi Hak Anak

Kegiatan One Day For Children Tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat bertempat di Gedung Aula Batu Rakit Diklat Pemkab Bangka Barat, Kamis (13/9).

BANGKAPOS.COM - 'Aku Anak Indonesia Bahagia dan Sejahtera’ menjadi tema kegiatan One Day For Children Tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat bertempat di Gedung Aula Batu Rakit Diklat Bangka Barat'>Pemkab Bangka Barat, Kamis (13/9).

Kegiatan ini digelar sebagai upaya meningkatkan peran serta masyarakat swasta ber­sama dengan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan anak secara integratif dan berkesinambungan sehingga dapat terpenuhi hak-hak anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan memberikan perlindungan bagi anak sebagai generasi penerus bangsa.

Kegiatan tersebut menjadi kesempatan berkumpul ‘Satu Hari Bersama Anak-anak’ (One Day For Children) Tahun 2018.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Sosial yang juga Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Drs. Muhammad Soleh, M. AP menyampaikan sambutannya mewakili Bupati Bangka Barat mengatakan One Day For Children merupakan satu di antara upaya pemerintah memberikan kesempatan dan ruang bermain bagi anak-anak Indonesia termasuk di dalamnya anak-anak penyandang disabilitas, yatim, piatu, yatim piatu dan anak terlantar untuk mengaktualisasikan potensi dan kreativitasnya sesuai de­ngan kelebihan dan kebutuhan mereka.

“Karena anak-anak yang ada dihadapan kita ini de­ngan kekurangan fisiknya akan tetap menjadi pelaku-pelaku pembangunan yang siap menggerakkan roda pemerintahan baik pada tingkat daerah bahkan mungkin sampai pada tingkat nasional,” kata Muhammad Soleh.

Dilanjutkannya, menggali potensi dan menanamkan budi pekerti serta akhlak yang mulia dalam diri setiap anak harus dimulai dari sejak dini dengan memperhatikan berbagai macam aspek yang melekat pada anak, bukan hanya pendidikan saja yang harus dibekali untuk mengantar mereka menjadi seorang pemimpin akan tetapi pemenuhan hak-hak anak serta perilaku dan akhlak yang baik menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

“Saya mengapresiasi kepada semua pihak atas sumbangsihnya dalam melaksanakan kegiatan One Day For Children ini merupakan wujud kerja nyata untuk mengingatkan kembali dan menggugah kepedulian serta kesadaran kita tentang pentingnya pemenuhan dan perlindungan akan hak-hak termasuk penyandang disabilitas. Hari ini One Day For Children selanjutnya kita harus All Day For Children,” jelasnya.

Melalui peringatan One Day For Children Tahun 2018 ini mari wujudkan anak Bangka Barat Hebat Bahagia dan Sejahtera.

Peserta terdiri dari siswa penyandang disabilitas dari SLB N Muntok Tingkat SD/SMP/SMALB, anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak terlantar dari Panti Asuhan Aisyiah.

Rangkaian kegiatan acara di antaranya pertunjukan seni bakat berupa pantomin, menari dan menyanyi. Juga berbagai perlombaan seperti lomba mewarnai, menggambar, menyusun puzzle, membentuk karakter plastisin dan menyusun abjad, lomba tarik tambang, makan kerupuk, memasukkan paku dalam botol, lempar bola dan sendok kelereng.

Adapun prestasi yang telah diraih Siswa SLB N Muntok Tingkat SD/SMP/SMALB pada

Lomba Keterampilan Siswa Nasional-Pendidikan Khusus (LKSN-PK) Tingkat Provinsi Babel 2018, Agus Wrianto Juara 2 Kriya Kayu LKSN-PK, Yani Juara 3 Membatik LKSN-PK dan Yualdza Bakti Juara 3 Merangkai Bunga LKSN-PK Tingkat Provinsi Babel. Lomba Literasi Tahun 2018 Erlangga Saputra meraih Juara 1 Cipta Baca Puisi dan Awaldi Tanjung meraih Juara 1 Baca Puisi Tingkat Provinsi Babel.

Lomba FLS2N 2018 Tingkat Provinsi Babel, Griska Septiana meraih Juara 1 Lomba Melukis SMPLB Tingkat Provinsi Babel.

Lomba O2SN 2018 Tingkat Provinsi Clara Julia Maharani meraih Juara 1 Lomba Bocce SDLB dan Nadhiva Anayavitama meraih Juara 1 Lomba Catur Tingkat Provinsi Babel.

Turut hadir dalam acara ini Kepala OPD Kabupa­ten Bangka Barat, Camat Muntok, Perwakilan Bank Sumsel Babel, PT Timah, TP PKK dan DWP. (adv/mely/Tri Humas Babar/may)