Sayap Ayam Goreng Biasa Tapi Kalau Sayap Ayam Goreng Emas Luar Biasa Segini Harganya

BANGKAPOS.COM -- Banyak yang beranggapan sayap ayam goreng bukan sebagai hidangan mewah.

Namun, di tangan pengusaha restoran Amerika Serikat (AS) yang tak disebut namanya ini, sayap ayam justru kini menjadi hidangan lebih mewah.

Pengusaha restoran itu memperkenalkan sayap ayam yakni berbentuk emas yang pertama di dunia.

Adapun restoran yang mencoba untuk menaikkan citra hidangan instan tersebut ke status mewah itu adalah restoran The Ainsworth di New York City.

Bahkan, restoran tersebut berhasil berkolaborasi dengan bintang sosialis dan reality TV, Jonathan Cheban.

Hidangan yang dikenal sebagai 'FOODGOD 24k Gold Buffalo Wings' tersebut adalah definisi menu mewah.

Adapun prosesnya yakni, sayap ayam direndam setelah dicampur dengan mentega kelapa, chipolata dan campuran madu selama 24 jam.

Hal ini kemudian digoreng dan dikombinasikan dengan saus emas metalik yang memberikannya tampilan glossy, berlapis emas.

Akhirnya, sayap ayam ditaburi bubuk emas yang dapat dimakan, untuk memberinya tampilan yang menarik.

Menurut The Ainsworth, sayap ayam yang memukau banyak pelanggan kaya ini tersedia dalam tiga harga berbeda: 10 sayap dijual dengan harga US $ 30 (Rp442.410) sementara 20 sayap dihargai US $ 60 (Rp884.820).

