Sheila On 7 Bertahan Hingga 22 Tahun, Pertemuan dengan Pak Jan Jadi Anugerah Terindah

Pak Jan, sosok yang menemukan Sheila On 7 untuk pertama kalinya.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuannya dengan pria bernama Pak Jan pada 1996 silam seolah menjadi pintu masuk Sheila On 7 hingga sukses menjadi band papan atas di Indonesia.

Hal ini diungkap Duta Sheila On 7, sang vokalis di panggung konser 'Sebuah Kisah Klasik'.

Sheila On 7 memang menghadirkan sosok Pak Jan, orang yang pertama kali menemukan Sheila On 7.

"Salah satu anugerah terindah Sheila On 7 itu selain Sheila Gank (sebutan fans Sheila On7), juga kehadiran Pak Jan," Duta Sheila On 7 dari atas panggung Konser Sheila On 7, Balai Sarbini Jakarta Selatan, Jumat (14/9/2018).

Suami Adelia Lontoh ini mengatakan jika sekarang semua pecinta musik tanah air mendengar nama Sheila On 7 tak lepas karena ada yang menemukan Sheila On 7.

"Beliau hadir di sini, terima kasih Pak Jan. Pak Jan adalah orang yang yakin Sheila On 7 dan percaya saat orang lain ga percaya," kata

Kisah Klasik Pertemuan

Duta Sheila On 7 saat berada di atas pangung Konser Sheila On 7 Sebuah Kisah Klasik di Balai Sarbini Jakarta Selatan, Jumat (14/9/2018). (TRIBUNNEWS.COM/BAYU INDRA PERMANA)

Usai diperkenalkan, Pak Jan yang saat itu duduk di kursi penonton, sempat menceritakan awal mula Sheila On 7 mendatangi dirinya.

Kala itu Sheila On 7 diwakilkan oleh gitaris dan bassis mereka yakni Eross dan Adam.