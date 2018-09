Intip Rumah Mewah Wendy Cagur yang Unik dan Artsy serta Dikabarkan Berhantu

BANGKAPOS.COM - Nama Wendy cagur sudah tak asing lagi di telinga publik.

Pasalnya, hingga kini, ia masih sering tampak di layar televisi Indonesia.

Pelawak sekaligus presenter tersebut tampaknya memiliki hobi unik yaitu membuat graffiti wall art.

Dinding kosong, ia hias dengan tulisan grafiti menggunakan cat kaleng.

Meski terkenal sebagai personel grup lawak cagur alias 'calon guru' atau 'canda gurau' tapi Wendy ternyata sempat menempuh pendidikan S1 Jurusan Seni Rupa di UNJ.

Ternyata jiwa seni yang kental pada diri Wendy juga tampak pada desain huniannya yang unik.

Beberapa waktu ini, rumah Wendy Cagur sempat menjadi hangat diperbincangkan lantaran dikabarkan berhantu.

Meskipun dikabarkan berhantu, rumah mewah milik Wendy justru tampak unik dan artsy.

Dilansir Grid.ID dari tayangan I Want to Know, laman Youtube MNCTV Official, inilah interior hunian Wendy Cagur yang sarat akan seni.

Ruang Tamu