Sejak Putus Cinta Luna Maya Sering Unggah Status Kehilangan, Reino Barack Janji Buka-bukaan

BANGKAPOS.COM - Kabar putusnya hubungan artis Luna Maya dengan kekasihnya, Reino Barack kini sudah menemukan titik terang.

Pasalnya, Reino Barack sudah membenarkan kabar tersebut.

Dilansir dari Grid.id, selepas mengisi sebuah acara di Aeon Mall BSD, Tangerang, Banten, Minggu (16/9/2018) awalnya Reino Barack enggan berbicara mengenai kabar tersebut.

"Mohon maaf beda panggung," ujarnya.

"Nanti di lain waktu ya saya cerita," kata Reino Barack sembari buru-buru berjalan meninggalkan awak media.

Setelahnya, Reino bergegas dengan satu bodyguard-nya dan tak ingin membicarakan hal tersebut.

"Iya ngerti. Cuma nanti dulu kalau boleh," katanya.

Sedangkan saat awak media menanyakan maksud dari postingan Luna Maya, Reino Barack meminta agar menanyakan hal tersebut langsung pada wanita yang pernah menjalin hubungan dengan Ariel Noah itu.

"Oh ya, tanya aja lah sama orangnya he he he. Jangan tanya saya," tukasnya.

Akhirnya saat ditanya lagi terkait kabar putusnya itu, Reino Barack menerangkan dirinya sudah tak berhubungan lagi dengan Luna Maya.