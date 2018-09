Timnas U-19 Indonesia Hadapi 4 Lawan Kuat Jelang Tampil di Piala Asia U-19 2018

BANGKAPOS.COM - Upaya PSSI untuk mendapatkan lawan uji coba yang lebih baik sebelum timnas U-19 Indonesia tampil di Piala AFC, akhirnya terwujud. Empat timnas U-19 Negara Asia, siap ladeni kekuatan tim Garuda Nusantara.

Negara mana saja yang siap datang ke Indonesia sebelum jadwal Piala AFC digelar?

Sebelumnya PSSI melalui Sekjen Ratu Tisha hanya menyebut Thailand dan China sebagai lawan tim asuhan Indra jafri, yang rencananya akan digelar melalui ajang trofeo.

Kini, rencana tersebut berubah total, karena ada dua timnas U-19 Asia lainnya yang menyatakan siap bertanding melawan Muhammad Kahfi dan kawan-kawan.

Padahal sebelumnya gagasan Wakil Ketua Umum PSSI Joko Driyono itu hanya mengundang tiga timnas yang ada di Asia.

Waktu itu selain Thailand dan China, juga disebut timnas U-19 Suriah. Tapi, pihak Suriah menyatakan belum siap karena punya agenda yang cukup padat di kawasan Asia Barat tersebut.

Namun, batal beruji coba dengan Suriah, timnas U-19 Indonesiajutsru mendapat ganti dua negara sekaligus, yakni Arab Saudi dan Yordania.

Keduanya adalah peserta Piala Asia U-19 dan berbeda grup dengan timnas U-19 Indonesia.

Arab Saudi bergabung di Grup D bersama Tajikistan, China, dan Malaysia. Sedang Yordania ada di Grup C dengan Vietnam, Korsel, dan Australia.

"Ya, InsyaAllah empat negara itu sudah oke. Semalam saya dikasih tau oleh Ibu Sekjen PSSI. Termasuk jadwal pertandingan uji cobanya yang direncanakan di Stadion Pakan Sari, Cibinong Bogor," terang Manajer timnas U-19, Daconi kepada BolaSport, Senin (17/9/2018) pagi.

Dijelaskan, timnas U-19 Thailand bakal menjadi lawan pertama yang akan dijajal tim asuhan Indra Sjafri. Berikutnya menyusul China, Arab Saudi, dan terakhir Yordania.

Sesuai yang disampaikan Sekjen PSSI, jadwal pertandingan uji coba ini sedikit bergeser dari tanggal 21 September ke 23 September 2018 di tempat yang sama.

JADWAL LENGKAP UJI COBA TIMNAS U-19 INDONESIA

23 September 2018, vs timnas U-19 Thailand

25 September 2018, vs timnas U-19 China

09 Oktober 2018, vs timnas U-19 Saudi Arabia

13 Oktober 2018, vs timnas U-19 Yordania