Liga Champions - Dimulai Malam Ini, Barcelona Vs PSV, Liverpool Kontra PSG

BANGKAPOS.COM - Liga Champions musim 2018-2019 akan dimulai malam ini, tepatnya pada hari Selasa (18/9/2019) dan Rabu dini hari WIB.

Tak seperti musim-musim sebelumnya, Liga Champions musim 2018-2019 memiliki beberapa perubahan soal jadwal tayang.

Andai biasanya hanya ada satu waktu sepak mula dalam satu matchday, kini UEFA memutuskan bahwa akan ada dua waktu sepak mula dalam satu malam.

Waktu yang pertama adalah pukul 23.55 WIB sedangkan waktu kedua dimulai pada pukul 02.00 dini hari WIB.

Baca: Live Streaming China Open 2018, Tonton Aksi Jonatan Christie dkk Mulai Hari Ini Pukul 11.00 WIB

Untuk hari Selasa (18/9/2018) dan Rabu dini hari WIB, akan dipertandingkan laga grup A sampai D.

Finalis musim lalu, Liverpool, akan berhadapan dengan raksasa Prancis, Paris Saint-Germain (PSG), jadi salah satu partai besar malam nanti, pukul 02.00 WIB.

Barcelona vs PSV Eindhoven dan Inter Milan vs Tottenham Hotspur akan membuka Liga Champions musim ini dengan sepak mula apda hari Selasa pukul 23.55 WIB.

Berikut jadwal siaran langsung Liga Champions malam ini, Selasa Selasa (18/9/2019) dan Rabu dini hari WIB:

Baca: CPNS 2018 - Pelamar Harus Siapkan Foto Selfie dan Beberapa Syarat Baru saat Mendaftar CPNS

Selasa, 18 September 2018

- Barcelona vs PSV Eindhoven (pukul 23.55 WIB)

- Inter Milan vs Tottenham Hotspur (pukul 23.55 WIB)

Rabu, 19 September 2018

- Liverpool vs Paris Saint-Germain (pukul 02.00 WIB).

- Club Bruges vs Borussia Dortmund (pukul 02.00 WIB)

- AS Monaco vs Atletico Madrid (pukul 02.00 WIB)

- Crvena Zvezda vs Napoli (pukul 02.00 WIB)

- Galatasaray vs Lokomotiv Moskwa (pukul 02.00 WIB)

- Schalke vs FC Porto (pukul 02.00 WIB)