Unggah Foto-foto Pernikahan 8 Tahun Silam, Rianti Cartwright Didoakan Segera Hamil

BANGKAPOS.COM - Pernikahan artis peran Rianti Cartwright dan suaminya, Cassanova Alfonso Nainggolan sudah memasuki tahun ke-8.

Rianti dan suaminya sama-sama mengunggah foto-foto lawas pernikahan mereka.

Keduanya kompak menuliskan caption yang manis berbahasa Inggris.

"8 years ago. Two kids just starting out, having no clue about anything, walking by faith and not by sight.



Happy anniversary @casalfonso, my love and my best friend. My wise counselor, my spontaneous adventurer, my funny valentine.

Thank you for leading me in this journey called life, wouldn’t want to be adulting (argh) with anyone else . .

.

Excellent marriage tip: keep snacks in the car to prevent hangriness.I" tulis Rianti di caption foto yang diunggah pada Senin siang (17/9/2018).

Baca: Posting Foto Bareng Suami, Kartika Putri Ungkapkan Rasa Cinta pada Habib Usman

Sedangkan sang suami mengunggah foto-foto keduanya berciuman dan berpose di depan Gereja.

"Happy Anniversary @riantic . You’re the one person that makes this life more meaningful, the best friend that I never knew I needed.

Life is easier because you’re around. You got my back and I got yours. Here’s to a lifetime together." tulis Cassanova.

Baca: Kisah Hidup Johny Indo, dari Jadi Perampok Kelas Kakap Indonesia Hingga Hijrah Menjadi Mubalig

Rianti menikah dengan Cassanova Alfonso yang merupakan seorang penyanyi, pada 17 September 2010.

Dikutip dari laman wikipedia, Rianti dan Cassanova Alfonso menikah di Gereja St. Patrick’s Old Cathedral, New York, Amerika Serikat.

Dua minggu sebelum keberangkatan Ke Amerika Serikat untuk menikah, Rianti berpindah keyakinan.