Bekerja Sama dengan Ganesha Operation, Ratusan Siswa SMAN 1 Pangkalpinang Ikuti Try Out Pola UN

Suasana try out ratusan siswa SMA N 1 Pangkalpinang yang digelar bekerja sama dengan Ganesha Operation, Rabu (19/9/2018).

Laporan Wartawan Bangka Pos, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM -- Sebanyak 298 siswa SMAN 1 Pangkalpinang kelas XII jurusan IPA dan IPS mengikuti try out pola Ujian Nasional (UN) pada Rabu (19/9/2018) dan Kamis (20/9/2018) di SMAN 1 Pangkalpinang. Try out ini merupakan kerja sama SMA N 1 Pangkalpinang dan Ganesha Operation (GO)

Mata pelajaran yang diujikan adalah Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan mata pelajaran pilihan.

"Ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum mengahadapi UN sebenarnya nanti. Sehingga hasil nilai yang nanti diperoleh akan dievaluasi dan diberikan tindakan pembelajaran di kelas guna meningkatkan kemampuan siswa menjawab soal-soal UN," tutur Waki Kepala bidang Kurikulum SMA N 1 Pangkalpinang Sunaryo melalui keterangan tertulis, Rabu (19/9/2018).

Perwakilan GO, Yuli Sanariah menuturkan try out akan dilaksanakan selama dua hari.

"Kegiatan ini adalah bentuk kerjasama antara pihak sekolah dengan Ganesha Operation," ujarnya. (*)