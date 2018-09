Dukcapil Tak Ikut Campur Soal Pemilih Ganda

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Rahmad Gunawan mengatakan pihaknya tidak ikut campur mengenai pemilih ganda untuk Pemilu 2019 karena itu ranah KPU Kabupaten Bangka.

Namun pihaknya tetap membantu jika ada data pemilih yang ganda.

"Kita kan hanya support membantu, soal DPT itu KPU tetapi kita tetap mensupport jika ada masalah by name, by address bisa dikonfirmasi sifatnya kita konfirmasi kita tidak ikut campur masalah itu," tegas Rahmad saat dikonfirmasi bangkapos.com.

Sedangkan untuk pemilih pemula menurutnya sudah terdaftar di DP4 yang merupakan data penduduk potensi pemilu.

Bagi yang sudah berumur 17 tahun pada bulan April 2019 sudah terdaftar sebagai pemilih pemula walaupun mereka belum merekam dan memiliki KTP elektronik.

"Kami sekarang sedang keliling ke SMA-SMA yang nanti usianya 17 tahun pada bulan April 2019 silakan merekam dari mulai sekarang. Jadi begitu yang bersangkutan berumur 17 tahun kami cetak KTP-el nya. Hampir Jalan seluruh sekolah," kata Rahmad Gunawan.(*)