Beredar Foto Gilang Dirga di Depan Makam, Benarkah Anaknya Meninggal Dunia

BANGKAPOS.COM - Kabar duka datang dari Gilang Dirga dan istri.

Melalui akun Instagram, Gilang Dirga tiba-tiba mengunggah postingan yang membuat banyak pertanyaan, Jumat (21/9/2018).

Dirinya mengunggah foto makam karakter anime Portgas D. Ace.



Di caption, Gilang Dirga menuliskan 'See you again Ace'.

Awalnya tak diketahui maksud unggahan tersebut.

Pada Sabtu (22/9/2018), akun Instagram Lambe Turah mengunggah foto Gilang Dirga berada di sebuah makam.

Menurut lambe turah, makam tersebut adalah milik anak Gilang Dirga dan Adiezty Fersa.

"Turut berduka cita atas Meninggalnya ACE DIRGA.

Ananda dari babang Gilang Dirga dan Mba Adiezty Fersa.

Semoga babang gilang dan mba adiez diberikan ketabahan," tulis Lambe Turah.

Baca: Kisah Keluarga Makan di Warung Tepi Pantai Habis Rp 1,4 Juta hingga Berujung ke Tuntutan Hukum