Obor Asian Para Games Diserahkan di Tengah Jembatan EMAS

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Obor Asian Para Games telah tiba di Kota Pangkalpinang dan diserahkan oleh Ketua Umum Inapgoc, Raja Sapta Oktohari kepada Gubernur Babel, Erzaldi Rosman di Jembatan Emas, Rabu (26/9/2018).

Penerimaan Obor Asian Para Games ini dilakukan di tengah-tengah Jembatan, setelah sebelumnya menyaksikan penurunan Jembatan Emas.

Setelah diterima Obor ini akan diarak sejauh 11 km dari Jembatan Emas, Perempatan Ketapang menuju Jalan Depati Hamzah dengan menggunakan iring-iriangan kendaraan.

Setelah itu dilanjutkan dengan obor estafet melewati Jalan Soekarno Hatta melewati Jalan Jenderal Sudirman hingga finish Alun-alun Taman Merdeka.

Pawai obor yang mengusung tagline The Inspiring Spirit and Energy Of Asia ini mengajak masyarakat untuk mendukung suksesnya pesta olahraga difabel tingkat Asia.

Kota Pangkalpinang menjadi kota ketujuh setelah Solo, Ternate, Makassar, Bali, Pontianak, Medan, dan Pangkalpinang dan terakhir di Jakarta. (*)