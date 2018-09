Soal Harga TBS di Bangka Murah, Eka Ungkap Perbedaan Harga di Bangka dan Belitung

Laporan Wartawan Bangka Pos, Hendra

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Anggota DPRD Propinsi Bangka Belitung, Eka Budiarta mengatakan alasan pengusaha karena petani tak bermitra hanya untuk mencari pembenaran saja.

“Sudah cukup lah kalian mengambil hasil dari keringat rakyat. Ini hanya akal-akalan kalian (pengusaha) saja. Tidak perlu harus bermitra baru mau membeli sawit petani,” kata Eda Budiarta dalam pertemuan antara DPRD Babel dengan petani, pengusaha dan dinas pertanian terkait murahnya harga sawit di Pulau Bangka.

Politisi asal Pulau Belitung ini pun mengaku selain sebagai anggota dewan dia juga memiliki perkebunan sawit.

Akan tetapi, harga TBS sawit di Belitung mengikuti peraturan gubernur terkait harga sawit.

“Kenapa di Belitung harga sawit sesuai dengan aturannya, di Pulau Bangka malah harga sawit jauh dibawah pergub. Cukuplah 6 bulan ini harga sawit di Bangka seperti ini. Saya juga jual sawit saya di Belitung harganya sesuai aturan, petani di Belitung juga seperti itu,” kata Eka Budiarta.

Harga sawit di Pulau Bangka diketahui hanya Rp 400 per kilogram. Sementara untuk di Pulau Belitung harga sawit Rp 1400 per kilogram. Bahkan ada yang tembus Rp 1.500 per kilogram tergantung kualitasnya.

Sementara pengusaha pabrik sawit di Bangka, Agus beralasan membeli sawit petani dengan harga murah karena tidak ada kemitraan. Sedangkan yang bermitra harganya lebih tinggi.

“Jadi kami sarankan petani untuk bermitra saja,” kata Agus.(*)