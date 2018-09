Anggota Boyband Ternama Korea Selatan ini Bikin Heboh, Tiba-tiba Ada di Indonesia

Laporan Wartawan Bangka Pos, Idandi Meika Jovanka

BANGKAPOS.COM - Nickhun, anggota Boyband ternama asal Korea Selatan tiba-tiba mengejutkan penggemar, khususnya yang

berada di Indonesia.

Pasalnya, idol kelahiran thailand itu memposting Instagram Story miliknya, @khunsta0624 foto bundaran HI.

Para penggemar berspekulasi bahwa idol mereka sedang berada di Indonesia.

Diperkuat dengan tambahan tulisan foto "Hello Jakarta, long time no see! tulis idola yang kini aktif bermain film.

Artinya, secara terang-terangan ia menginformasikan keberadaannya di Indonesia.

Bahkan melalui postingan terbaru dari sejumlah penggemar membuktikan Nickhun benar di Indonesia.

Selain itu, diketahui pula bahwa dirinya telah tiba di tanah air sejak 24 September lalu.

Para penggemar menduga Nichkhun mengambil penerbangan ke Jakarta pada hari tersebut