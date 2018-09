Ini Pesan Terakhir Soeharto Menjelang Wafat Kepada Mbak Tutut

BANGKAPOS.COM--Belakangan ini putri sulung Presiden Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau yang akrab disapa Mbak Tutut kerap mengunggah foto-foto lawas Soeharto di akun Instagramnya @tututsoeharto.

Unggahan terbarunya adalah cerita tentang momen dua hari menjelang wafatnya mantan presiden Soeharto.

Ya, pada Kamis (27/9/2018), Tutut mengunggah sebuah foto kebersamaannya dengan presiden ke 2 Indonesia dan saudara-saudaranya.

SAAT-SAAT TERAKHIR BAPAK BERSAMA KAMI “Kamu dengarkan wuk. Kamu anak bapak yang paling besar, sepeninggal bapak nanti, tetap jaga kerukunan kamu dengan adik-adikmu, cucu-cucu bapak dan saudara-saudara semua. Kerukunan itu akan membawa ketenangan dalam hubungan persaudaraan, dan akan memperkuat kehidupan keluarga. Selain itu Allah menyukai kerukunan. Ingat pesan bapak…, tetap sabar, dan jangan dendam. Allah tidak sare (tidur).” Catatan saya, dua hari menjelang bapak wafat secara lengkap di sini... https://www.tututsoeharto.id/saat-saat-terakhir-bapak-bersama-kami/