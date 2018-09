8 Drama Korea yang Akan Tayang di Bulan Oktober 2018, ini Sinopsisnya

BANGKAPOS.COM -- Bulan September akan segera berakhir.

Namun jangan bersedih hati, di Bulan Oktober 2018, kamu akan disambut dengan drama-drama Korea baru yang bisa mengisi hari-harimu.

Grid.ID mencoba merangkum drama Korea yang akan tayang di bulan Oktober 2018.

Catat ya, berikut ini 8 drama Korea yang akan tayang di bulan Oktober 2018.

1. The Smile Has Left Your Eyes

tribunnews.com The Smile Has Left Your Eye

Drama ini menceritakan seorang detektif senior bernama Yoo Jin Gook (park Sung Woong) yang bosan dengan pekerjaannya sebagai polisi.

Yang membuatnya terus semangat bekerja hanyalah adik perempuannya, Yoo Jin Kang (Jung So Min)

Ketika Jin Gook menyelidiki kasus bunuh diri seorang mahasiswi, ia merasa curiga dengan kekasih mahasiswi yang bunuh diri tersebut, Kim Moo Young (Seo In Guk).

Sekilas, sosok Moo Young yang diperankan Seo In Guk ini hanya tampak seperti seorang pria baik-baik yang bekerja di pabrik bir, namun ternyata dia menyimpan sisi gelap.

Konflik terjadi ketika sosok Moo Young mulai mendekati adik perempuan detektif Jin Gook, Yoo Jin Kang.