Bella Shofie Blak-blakan Soal Proses Kehamilannya yang Tak Biasa

BANGKAPOS.COM -- Artis Bella Shofie beberapa waktu lalu melahirkan bayi laki-laki. Bayi tersebut diberi nama Danillo Prince Rigan.

Melalui akun instagram @bellashofie5292, artis yang memiliki nama lengkap Sofina R Nasution itu akhirnya mengungkapkan proses kehamilannya.

Beberapa waktu lalu ia memajang kolase foto kehamilannya sejak bulan pertama hingga bulan ke-sembilan.

"Best Feeling In the World -- waktu baby @danillo.prince.rigan masih ada diperut mimi Bella dari sebelum hamil sampe usia 9 bulan dikandungan .. love you sayangku -- semoga selalu sehat ya nak jadi anak pinter , sholeh , anak yang bisa jadi kebanggaan orang tua --- aamiin," tulis Bella Shofie.

Ia pun memajang foto-foto bayinya di laman instagram.

Setelah memajang foto kehamilan dan foto bayi yang belum lama ia lahirkan, Bella mengungkap fakta terbaru.

Bella Shofie mengaku jika bayinya merupakan hasil pembuahan yang tidak biasa.

Melalui akun instagram, Bella Shofie mengaku jika Danillo Prince Rigan didapatkannya melalui proses bayi tabung.

Bella melakukan proses itu di Kuala Lumpur Malaysia.

Dirinya mengungkapkan rasa syukur, karena semua itu didapatkan melalui perjuangan yang luar biasa.