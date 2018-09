Ini Dia Sosok Pilot yang Menjadi Mimpi Buruk Bagi Kerajaan Inggris di Perang Malvinas

BANGKAPOS.COM--Perang Malvinas atau di Inggris disebut Falkland War ialah perang antara Inggris versus Argentina yang terjadi pada 2 April 1982 - 14 Juni 1982.

Walaupun Inggris menang dalam pertempuran modern pertama dalam sejarah umat manusia tersebut, nyatanya mereka juga mengalami kerugian besar lantaran Argentina juga tak mau kalah begitu saja.

Dikutip dari Angkasa, tersebutlah sosok seorang pilot dari 2a Escuadrilla Commando de Aviacion Naval Argentina (Armada Argentina) bernama Augusto Cesar Bedacarratz.

Namanya mendadak kondang dalam pertempuran Malvinas karena prestasinya.

Ya, prestasi bagi negaranya, namun mimpi buruk bagi lawannya, Inggris.

Bedacarratz ialah seorang pilot tempur yang menunggangi jet tempur Super Etendart besutan Prancis yang dipakai AL Argentina.

Tatkala perang Malvinas berkecamuk, skuadron tempat Bedacarratz bertugas mengemban misi amat berbahaya, yakni membombardir armada Inggris yang mengepung Goose Green yang termasuk kepulauan Malvinas.

4 Mei 1982, Bedacarratz dan rekannya, Letnan Armando Mayora ditugasi untuk menyerang kapal perang canggih milik Royal Navy, HMS Sheffield.

Bedacarratz tahu jika HMS Sheffield adalah kapal canggih yang dikhususkan untuk pertahanan anti serangan udara.

Namun misi tetaplah misi, walaupun tahu nyawa taruhannya Show Must Go On!