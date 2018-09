Musisi Aray Daulay Sempat Alami Hal ini Sebelum Meninggal, Ternyata Ia Mengidap Penyakit Serius

Laporan Wartawan Bangka Pos, Idandi Meika Jovanka

BANGKAPOS.COM - Kabar duka menyelimuti dunia musik Indonesia hari ini, Aray Daulay diberitakan menutup usia pada dini hari di Bali.

Musisi yang pernah tergabung dalam grup Plastik, Steven and the Coconut Trees Ray D’ Sky serta Daddy and the Hot Tea diduga mengidam infeksi paru-paru.

Bahkan, sebelumnya ia sempat mengeluh sakit dan pingsan, Jumat (28/9/2018).

Melalui akun instagram pengamat musik @adibhidayat ditulis Aray Daulay berpulang ke sisi-Nya pada 28 September 2018 pukul 01:03 WIB di Bali. Sementara ini diketahui penyebab wafatnya Aray dikarenakan terkena infeksi paru-paru.

“Kemarin dia mengeluh sakit dan pingsan,” Menurut sahabatnya, @diditsaad.

Rencana jenazah akan dikebumikan hari ini di tpu muslim kepaon Kuta, Bali setelah ashar," mengutip keterangan foto @adibhidayat

Adib juga menutup keterangan foto dengan salam perpisahan kepada sahabatnya itu.

"Selamat jalan sahabat, Sunset di Bali akan mengantarkanmu pergi hari ini. Mohon doa temen-teman semua. Alfatihah. #araydaulay # riparaydaulay," tutup @adibhidayat

Warganet yang mengetahui kabar wafatnya Aray sontak membanjiri ucapan belasungkawa di foto terakhir @araydaulay yang di unggah oleh Almarhum sehari yang lalu.

wyl27_: semoga husnul khatimah, bang Aray Daulay. aamiin aamiin.

vendro_wacanno: Rest in peace

boksbiks: Innalilahi, selamat jalan mas aray..

rachma_alrahsya: Rip brother inalillahi wainailaihi roziun

ndahaho: Bnr2 kenangan indah buat dylan n om @araydaulay Kmrin msh duet dan itu yg pertama dan terakhir didunia. .inshaallah akan bertemu dan bs duet lgi nnti di surga Allah..aamin