LIVE STREAMING, Prediksi dan Susunan Pemain As Roma Vs Lazio, Derby Ibu Kota

AS Roma Vs Lazio

BANGKAPOS.COM -- Live Derby Serie A Liga Italia AS Roma vs Lazio akan dilangsungkan Sabtu (29/9/2018) malam.

Siaran langsung Serie A Liga Italia dan Live Streaming AS Roma vs Lazio malam ini bisa disaksikan melalui channel bein Sports 2 via aplikasi Maxstream mulai pukul 19.55 WIB.

Laga seru pertama adalah Derbi Roma, AS Roma vs Lazio, di Stadion Olimpico.

Musim ini kedua tim mengalami masalah berbeda di Serie A.

Lazio mberada di peringkat tiga, sementara Roma di peringkat 10 karena baru meraih dua kemenangan dari enam pertandingan.

Performa anak asuh Simone Inzaghi terbilang stabil sejauh ini.

Walau begitu, perbedaan nasib Roma dan Lazio diyakini tidak akan mengurangi rivalitas keduanya.

Selayaknya laga derby, hasil pertandingan pada laga sebelumnya tidak akan berpengaruh jika sudah menyangkut gengsi satu kota.

PERKIRAAN SUSUNAN PEMAIN

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi; Under, Pastore, El Shaarawy; Dzeko. Pelatih: Eusebio Di Francesco.