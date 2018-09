Sebagai Suami,Andrew White Beberkan Permasalahan Nomor Satu yang Sering Ia Alami

BANGKAPOS.COM--Pernikahan Andrew White dan Nana Mirdad sudah berlangsung selama 12 tahun, dari tahun ketahun keduanya terlihat semakin harmonis.

Pasangan yang menikah pada 12 Mei 2006 ini memang menjadi salah satu pasangan selebritis favorit.

Pasalnya Andrew dan Nana sama sekali tidak pernah ditimpa kabar miring tentang pernikahan mereka.

Pernikahan yang sudah terjalin selama 12 tahun ini sudah dikaruniai 2 orang anak.

Semenjak menikah, Andrew dan keluarga kecilnya pindah ke Bali dan memulai hidup baru disana.

Baik Nana maupun Andrew sudah jarang tampil dilayar kaca.

Namun keduanya masih tetap menjadi perhatian publik karena keharmonisan mereka, family goals.

Baik Andrew maupun Nana, keduanya sangat aktif di sosial media.

Beberapa waktu yang lalu, Andrew sempat mengatakan bahwa ada permasalahan yang pasti akan dirasakan oleh seorang suami.

"Husband problems no: 39 - your wife will always make you late for dinners... aaannndd when you check on her she’ll be taking selfies in the mirror!! Hahaha oh well... #hotwifey #husbandandwife #mirrorselfie.

(Masalah suami no:39- Istrimu akan selalu membuat mu terlambat untuk makan malam dan ketika kamu memeriksanya, Dia sedang selfie di depan cermin)," tulis @andrew.white._

Uanggahanya tersebut langsung dibanjiri komentar dari warganet.

@gabylesnussa: "@veraarthaa itu problem number 1 nya my future husband."

@ohhrama: "Pasangan serasiiiii."

@winna.andriani: "Whyyy so cuteeeeee."

@nindhimiguna: "Hahaha true !! So do I and my hubby .."

@prawiardhani: "Suami juara." (TribunStyle.com/Anggraini Nurul Fatimah)