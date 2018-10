Akhirnya Angel Karamoy Berani Pamer Foto Mesra Bareng kekasih Barunya

BANGKAPOS.COM - Beberapa saat lalu foto mesra Angel Karamoy dan Jose Poernomo sempat menghebohkan publik.

Bagaimana tidak, selama ini tak terdengar kabar bahwa mereka memiliki hubungan khusus.

Jose Poernomo dan Angel Karamoy memiliki perbedaan usia yang cukup jauh.



Usia keduanya terpaut 19 tahun, Jose berusia 50 tahun dan Angel berusia 31 tahun.

Meski begitu tampaknya hal tersebut tak menjadi penghalang cinta mereka.

Foto tersebut pertama kali diunggah oleh Jose Poernomo di akun Instagramnya, Sabtu (22/9/2018).

Jose langsung mengunggah beberapa fotonya dan Angel hingga dibanjiri komentar netizen.

Bahkan, Dita Soedarjo tunangan aktor Denny Sumargo ikut menulis komentarnya.

"Cieeeeeeee joseeee," komentarnya melalui akun Instagram @ditasoedarjo.

Aktris senior Wulan Guritno pun ikut-ikutan menggoda mereka melalui kolom komentar.

"Suit suit from the 1st who knows hihi .. now dah go publik ya awww laaaff..