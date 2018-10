Delapan Komunitas Motor Gelar Touring Sosial Bersama Panti Asuhan Nur Rahmah

Laporan Wartawan Bangka Pos, Edwardi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Delapan komunitas motor di Pulau Bangka melakukan kegiatan touring sosial dan bakti sosial di Panti Asuhan Nur Rahmah Pangkalpinang, Minggu (30/09/2018).

Kegiatan touring ini diikuti komunitas motor RFMF, CMVB, YFBB, ZERO To ZERO Pangkalpinang, YJMC, LOC, YMCI, dan YJZB.

Koordinator acara, Akang mengatakan kegiatan ini bertujuan mempererat sesama bikers atau antar club motor, sehingga bisa berpikir lebih positif dan memahami arti dari kepedulian dan solidaritas antar sesama manusia.

"Dengan mengunjungi dan mengajak anak-anak dari panti asuhan Nur Rahmah supaya anggota bisa melatih kesadaran dan kesabaran," ujarnya.

Diungkapkannya, rute yang ditempuh pada touring sosial ini, dimana start dari Panti Asuhan Nur Rahmah menuju museum timah dilanjutkan ke Pantai Temberan dan mampir di Jembatan Emas sekalian arah pulang sampai finish di Panti Asuhan Nur Rahmah lagi.

"Disela-sela kegiatan ini kami juga ikut menyaksikan deklarasi komunitas motor RFMF chapter Bangka Belitung," katanya.

Ditambahkannya dengan kegiatan ini semoga bisa menumbuhkan rasa sosial dan jiwa kepedulian bikers terhadap sesama yang lebih membutuhkan.

"Kedepannya kegiatan seperti ini bisa jadi agenda dan bisa terus dikembangkan dengan ide-ide dan persiapan yang lebih maksimal," harapnya.(*)