Hari Batik Nasional: Tiga Desainer Muda Sukses Kenalkan Batik di Kancah Internasional

BANGKAPOS.COM – Batik merupakan kain khas Indonesia yang telah di akui UNESCO sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity).

Peristiwa itu pun dijadikan sebagai hari batik nasional sejak 9 tahun lalu.

Kini, eksistensi Batik semakin maju dengan polesan-polesan modern dari desainer tanah air.

Bangkapos.com merangkum tiga desainer muda yang memperkenalkan Batik ke kanca Internasional, sebagai berikut:

1. Entin Gantini

Entin Gantini, Desainer Indonesia sukses membawa batik ke panggung fasyen dunia dalam karya Batik Ombak saat Festival Indonesia 2018 di Kanada.

Dalam acara yang berlangsung di Horticulture Building, Lansdowne Park, Ottawa, Kanada, Entin menghadirkan 12 koleksi busana.

Di antaranya pola desain terinspirasi dari tokoh anime Princess Warrior. Konsep narasi lebih menyiratkan sosok wanita tangguh dan berani.

Tak berhenti di Indonesian Fashion in Ottawa 2018, Entin sudah membicarakan keberangkatnnya ke New York Fashion Week 2019 bersama KBRI Kanada.