Instagram Down! Aplikasi Tersebut Tiba-tiba Berhenti Beroperasi

BANGKAPOS.COM -- "INSTAGRAM DOWN: APP NOT WORKING AS IT REFUSES TO LOAD PEOPLE'S PICTURES AND PROFILES" demikian judul artikel independent.co.uk yang baru saja diterbitkan, Rabu (3/20/2018) siang.

Aplikasi berbagi foto dan video itu berhenti berfungsi.

Kondisi ini ternyata tak hanya dialami di Indonesia, namun sejumlah negara.

Melansir laman independent.co.uk, Instagram berhenti berfungsi, dengan orang-orang tidak dapat melihat foto atau profil orang-orang.

Pengguna malah disambut dengan profil kosong dan pesan bahwa aplikasi "tidak dapat menyegarkan umpan".

Versi web aplikasi juga memiliki masalah. Menuju ke halaman mana pun hanya menampilkan "5xx Server Error".

Masalahnya muncul di tengah waktu yang sulit untuk Instagram.

Dua pendiri perusahaan itu pergi dalam beberapa hari terakhir di tengah desas-desus bahwa mereka tidak setuju dengan Facebook tentang bagaimana perusahaan harus dijalankan.

Dan setelah peretasan Facebook terungkap selama akhir pekan, muncul bahwa pengguna dan akun Instagram mungkin juga telah terperangkap di dalamnya jika mereka telah menggunakan login Facebook mereka untuk membuat akun Instagram mereka.

Tidak dipikirkan bahwa isu-isu tersebut ada hubungannya dengan pemadaman yang ada saat ini, yang hampir pasti hanya kesalahan teknis.

Hingga berita ini diturunkan Pukul 14.44 Wib, Instagram masih belum berfungsi.

Facebook Mengumumkan Kepala Instagram Baru

Melansir hypebeast.com, Facebook telah mengumumkan pengganti peran kepala Instagram.

Setelah kepergian cepat Kevin Systrom dan Mike Krieger, raksasa teknologi itu telah mengkonfirmasi Adam Mosseri sebagai pengganti, yang dulunya wakil presiden produk di perusahaan.

Mosseri sebelumnya berada di sisi facebook perusahaan, bekerja sebagai VP yang mengelola feed berita perusahaan. (*)