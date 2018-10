Viral Tagar InstagramDown Sempat Kalahkan Ratna Sarumpaet di Twitter

BANGKAPOS.COM -- Media sosial Instagram sempat error dan tidak dapat diakses pada Rabu (3/10/2018) siang.

Aplikasi Instagram di handphone sempat tidak bergerak meski di-refreshberulang kali.

Pengguna Instagram pun sempat meramaikan lini masa twitter dengan hashtag #Instagramdown, seperti yang dikeluhkan oleh pemilik akun @aimeezoe "any one from Indonesia #instagramdown?"



Ujaran serupa juga disampaikan oleh pemilik akun @cetakpojok, "@instagram is down in Indonesia today #instagramdown"

Bahkan hashtag #instagramdown menduduki peringkat nomor satu di twitter mengalahkan topik tentang Ratna Sarumpaet yang sempat heboh sejak kemarin.

Kini topik tentang Ratna Sarumpaet bertengger di posisi nomor 2 dan 3 dengan hashtag #WajahMuPlastik dan #SaveRioDewanto.

Rupanya, tidak hanya di Indonesia, Instagram juga sempat mengalami Error di beberapa negara lain seperti Eropa dan Asia Tenggara.

Kondisi ini juga dikabarkan terjadi Amerika Serikat (AS) seperti dikutip The Sun dan Mirror.

Dikutip Mirror.co.uk, masalahnya tampak sudah dimulai sekitar pukul 08:00 BST, dan memengaruhi pengguna di seluruh Inggris dan Australia.

Namun, menurut pantauan Grid.ID, Instagram sudah kembali normal dan dapat diakses baik melalui komputer maupun handphone. (*)

Nurul Nareswari