Lama Vakum, Kian Isyaratkan Boyband Westlife Bakal Kembali Berkarya

Laporan Wartawan Bangka Pos, Putrie Agusti Saleha

BANGKAPOS.COM - "And all my love, I'm holding on forever, reaching for the love that seems so far....."

Begitulah bunyi salah satu lirik lagu milik boyband lawas asal Amerika Serikat, Westlife.

Bagi para penikmat musik era '90an pasti tidak asing lagi dengan lagu-lagu yang

dibawa oleh grup yang berisikan 4 lelaki tampan ini.

Mark, Shane, Kian, Bryan dan Nicky memang pernah menjadi idola kalangan muda pada jaman itu.

Lagu karya mereka diperdengarkan dan selalu menduduki rating tertinggi.

Bahkan lagu-lagu mereka masih diperdengarkan hingga sekarang.

Sayangnya pada tahun 2004 salah satu personilnya mereka yakni Bryan

memutuskan untuk hengkang karena ingin memulai karir solo dan menghabiskan waktu