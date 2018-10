Postingan Atiqah Hasiholan Curi Perhatian Sandra Dewi hingga Laura Basuki

BANGKAPOS.COM - Aktris Atiqah Hasiholan mengunggah foto bersama putrinya, Salma Jihane Putri Dewanto, di akun Instagramnya, Kamis (4/10/2018) malam.

Tampak pada unggahannya, Atiqah menggendong putrinya sambil tersenyum lebar.

Salma juga terlihat tersenyum ke arah kamera.

Pada unggahan ini, Atiqah menuliskan caption berbahasa Inggris yang ditujukan untuk putrinya tersebut.

Berikut caption yang dituliskan oleh istri Rio Dewanto ini:

"My sunshine my only sunshine (emoji)," tulis Atiqah.

Unggahan ini kemudian dikomentari oleh sejumlah warganet.

Pujian dilontarkan untuk hubungan ibu dan anak ini.

Beberapa rekan selebriti juga memberi perhatian pada kekompakan Atiqah dan Salma.

Mulai dari Ibnu Jamil, Andrea Dian, Laura Basuki hingga Sandra Dewi.

Berikut komentar para selebriti yang sebagian besar dijawab oleh Atiqah.

"LOVE (emoji)," tulis Andrea Dian.

"atiqahhasiholan@andreadianbimo love you too dear," jawab Atiqah membalas Andrea Dian.

